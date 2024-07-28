Bingöl balı, tadı ve aromasıyla dünya genelinde yapılan yarışmalarda birçok altın madalya kazanmış bir üründür. Son olarak Avrupa Birliği tarafından bal kategorisinde Türkiye'den ilk tescil alan Bingöl balı, bu başarısıyla adını duyurmuştur.

Hasat şenliği düzenlendi

Bingöl Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen geleneksel hasat şenliği, Modern Arıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 'Beni Hafife Alma' Projesinin Başkanı Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba katıldı. Katılımcılar, maske takıp koruyucu kıyafet giyerek kovanları inceledi ve bal peteklerine "sır alma" işlemini uyguladı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın açıklamaları

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitenin arı ve arı ürünlerinde pilot üniversite seçildiğini belirtti. Çapak, "Bu noktada uzun zamandır çokça araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı da Bingöl balının birçok dünya birincilikleri ve ödülleri var. Bugün de biz dünyaca bilinen ve son olarak Avrupa Birliği coğrafi işaret alan balımızın hasat çalışmalarına başladık. Verimli bir sezon olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun arıcılarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba'nın açıklamaları

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, 2024 bal hasat sezonunun başladığını ve Avrupa tescilli bal hasadının Bingöl’e hayırlı olmasını diledi. Aba, kentte bin 300 arıcı tarafından 174 bin kovanda üretim yapıldığını belirterek, balda kaliteden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Bingöl genelinde arıcılar birliğine kayıtlı bin 300 arıcı, 174 bin kovanda hasat yapmaya başlayacak. Bal hasadı süresince, katılımcılar ve arıcılar yoğun bir çalışma dönemi geçirecek. Bu süreçte üretilen bal, kalitesiyle dünya pazarlarında yerini alacak.