Nazilli Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla İsabeyli Mesire Alanı’nda çöp toplama etkinliği düzenliyor. Etkinlik 7 Haziran Cuma günü saat 09.00 ile 11.00 arasında gerçekleşecek. Katılmak isteyenler için saat 08.30’da belediye önünden araç kaldırılacak. Bu etkinlik, çevre bilincini artırmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşması için tüm Nazilli halkını etkinliğe davet eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve bilinçli bir toplum oluşturulması için bu tür günleri çok önemsiyorum. Artan sanayileşme, nüfus yoğunluğu ve pek çok etkenin bilinçsiz bir şekilde süregelmesi ne yazık ki çevre sorunlarının her geçen gün daha da artmasına sebep oluyor. Bu sorunlar uzun yıllardır ciddi bir boyuta ulaşarak insan sağlığını tehdit eder bir hale geldi. Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketimi ise en önemli çevre sorunlarımız arasında yer almaktadır. Temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmek, devletlerin olduğu kadar bireylerin de temel ilkesi olmalıdır. Bunun için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Nazilli Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenleyecek olduğumuz çöp toplama etkinliğimize tüm Nazilli halkını davet ediyorum” dedi.