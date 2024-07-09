Turgay Kılıç

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD’nin ülkemizde 1 milyar dolarlık yatırıma imza atmasını değerlendiren EGOD Başkanı Mehmet Torun, “Otomotiv üretiminde dünyada 16. sırada ve Avrupa’da ise hafif ticari araç kulvarında ilk sıradayız. Yatırımcı otomotiv firmalarının Türkiye’ye olan ilgisi azalmışken bu son hamleyle Ege Bölgesi için yeni bir yol açılmış oldu” dedi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dev yatırıma ilişkin imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Elektrikli araç satışlarında yılda yaklaşık 3 milyon otomobil üretimiyle zirvede yer alan BYD'nin, Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli işgücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlarla yeni üretim tesisine yaptığı yatırımın, markanın yerel üretim yeteneklerini ve lojistik verimliliğini artırması bekleniyor. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan taleple birlikte Avrupa'daki tüketicilere de ulaşılması hedefleniyor.

Güç katacaktır

Bakan Fatih Kacır, anlaşma töreninde yaptığı açıklamada “Bu yatırım kararı, Aralık ayında Çin'e yaptığımız ve BYD'nin 110 bin mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine bizzat tanık olduğumuz ziyaretten bu yana uzun süredir devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür. Yeni teknolojileri ve AR-GE'yi Türkiye'ye getirme çabalarımız, ülkemizin yalnızca uluslararası yatırımlar için bir merkez değil, aynı zamanda bir inovasyon ve ileri yeşil teknoloji merkezi olma potansiyelini de vurgulamaktadır. Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak” dedi.

‘Olumlu sonuçları olacak’

Ege Otomotiv Derneği Başkanı Mehmet Torun, BYD’nin yatırım kararını gazetemize değerlendirdi. Yatırımın Türkiye ve Ege Bölgesi açısından değerlendirildiğinde önemli sonuçları olacağını belirten Torun, “7 Temmuz’dan itibaren Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu düzenleme ise tüm araçlar için geçerli. Otomobil üreticilerini muaf tutulabilmek için sadece yatırım yapma şartı kondu. Zaten uzun zamandan bu yana otomotiv sektörü küresel liderliğe oynuyor. Bu sektör ise AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) ve yeni patentler konusunda hızlıca ilerliyor. Bunun Türkiye ve Ege Bölgesi açısından değerlendirildiğinde olumlu sonuçları olacaktır” ifadesinde bulundu.

Dünyada 16. sıradayız

Başkan Torun, “Ege Otomotiv Derneği olarak otomotiv firmalarının Ege’ye yatırım yapmalarını önemsiyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye’deki şu anda 14 marka 17 farklı tesiste üretim yapıyor. Otomotiv üretiminde dünyada 16. sırada ve Avrupa’da ise hafif ticari araç kulvarında ilk sıradayız. Türkiye bu alanda çok önemli bir oyuncu. Ama bu araç markaları, kendisine ait değil. Bunlar dışarıdan gelen yatırımlar. Yine de bu 14 firma daha çok Marmara Bölgesi’nde. Bursa, Yalova, İstanbul ciddi paylar alıyor. Ve o bölgelerdeki otomotiv endüstrisinde ve yan sanayi üretiminin gelişmesinde oldukça büyük fırsatlar açıldı. Aynı şekilde Ege için de böylesi bir şans mevcut. Ege Bölgesi otomotiv konusunda AR-GE ve inovasyonda oldukça başarılı olmasına rağmen yine de Marmara Bölgesi’nin gerisinde kaldı. Bu alanı kaptırdık ne yazık ki. Yatırımcı otomotiv firmalarının Türkiye’ye olan ilgisi azalmışken bu son hamleyle Ege Bölgesi için yeni bir yol açılmış oldu. Yabancı firmalar daha önce de Ege Bölgesi’ni mercek altına almıştı, sanırım bunu daha da hızlandırdılar. Bu yatırımın ise bölgeye oldukça büyük katkısı olacak. Bunun yapılmasıyla da yüksek teknolojik üretim tesisleri kurulacak, bölgedeki sanayi altyapısı güçlenecek, işgücü katılımı, küresel rekabet gücü artacak ve bölgeye ciddi oranda katkısı olacaktır” dedi.

Dönüşümün lider ülkesi Türkiye

Türkiye’nin yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacağını vurgulayan Bakan Kacır, “Türkiye'de üretim yapmayı arzu eden Avrupa markaları da var, Uzak Asya markaları da var. Onlarla yoğun şekilde görüşüyoruz. İnşallah hem o Manisa'daki araziyi bir yatırımla buluşturmak hem de başka yatırımları ülkemize çekmek için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni küresel yatırımlar kazandıracağız’’ ifadelerini kullandı.