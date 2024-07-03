Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard, Türk varlıklarına yönelik olumlu görüş bildirdi. Şirketin gelişmekte olan piyasalar stratejisi başkanı Nick Eisinger, TL cinsi yerel tahvillerde güçlü bir performans beklediklerini açıkladı.

Vanguard’ın Türkiye'ye güveni artıyor

Vanguard’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, “Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemi görüyoruz” dedi. Eisinger, Türk varlıklarını uzun vade için takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, enflasyonun zirveye ulaştığını ve düşmeye başlamasıyla birlikte TL cinsi tahvillerin cazip hale geleceğini ifade etti.

Şirket, uzun vadeli yerel para cinsinden pozisyonları izlemeye devam ediyor. Özellikle 5 yıllık vadeli TL cinsi tahvillerde güçlü bir performans beklentisi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Eisinger, enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte TL tahvillerinin daha cazip hale geleceğini belirtti.

Diğer yatırımcıların görüşleri

Deutsche Bank'ın araştırma notu

Deutsche Bank ekonomistlerinin yayımladığı “Türkiye Sabit Getirisi: Şimdi ya da Asla" başlıklı araştırma notunda, Türkiye'nin Mart ayındaki faiz artışından bu yana Türk Lirası'nın en iyi performans gösteren küresel para birimi olduğu vurgulandı. Kısa vadeli tahvillerde güçlü bir ralli yaşandığını belirten notta, bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıldığı ifade edildi.

Pictet Asset Management'ın yatırımları

Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management, Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıkladı. Bu gelişme, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini pekiştiriyor.