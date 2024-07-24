İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu Burcu Akyüz, Bosch'ta gösterdiği üstün başarılarla Avrupa'nın en önemli yöneticilerinden biri haline geldi.

Kayseri’den Budapeşte’ye uzanan kariyer yolculuğu

Burcu Akyüz, Kayseri’de başladığı eğitim hayatını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürdü. 2010 yılında Lojistik Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akyüz, kariyerine İstanbul’da teknik tedarik uzmanı olarak adım attı. Başarılı kariyer basamaklarını hızla tırmanan Akyüz, farklı firmalarda kategori uzmanlığı ve televizyon ürün müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

Samsung'dan Bosch'a geçiş

Akyüz, Samsung Electronics Türkiye’de televizyon ürün müdürü olarak görev yaparken, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Bu başarısı, ona Bosch elektrikli el aletlerinde marka yöneticisi olarak çalışma fırsatı sundu. Bosch’taki kariyeri de hızla yükselen Akyüz, kısa sürede Türkiye’deki pazarlama sorumlularından biri oldu.

Uluslararası bir başarı öyküsü

3 yıl önce Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye taşınarak Bosch’un Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarından sorumlu ürün portföy yöneticisi görevine getirilen Akyüz, burada da başarısını sürdürdü. Yoğun tempolu bir iş hayatı olan Akyüz, Bosch gibi uluslararası bir markada çalışmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, başarısının arkasında disiplin ve emek olduğunu vurguladı.

Bosch’ta yenilikçi yönetim anlayışı

Burcu Akyüz, Bosch’taki görevinde yenilikçi ve stratejik bir yönetim anlayışı sergileyerek, markanın Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarındaki etkinliğini artırmayı başardı. Bosch’un global pazardaki güçlü konumunu korumasında önemli bir rol oynayan Akyüz, genç profesyonellere de ilham kaynağı oluyor.