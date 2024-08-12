Yatırım Danışma Konseyi toplantısı, sekiz yıl aradan sonra 28 Eylül'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. CNBC-e'nin haberine göre, toplantıya dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları katılacak. Davet edilenler arasında Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos gibi isimler de yer alıyor.

Toplantı, Orta Vadeli Program’a ilişkin güncellemelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek. Erdoğan, Türk ekonomisinde kaydedilen ilerlemeleri paylaşacak ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunacak.

Çin ve Körfez şirketleri dikkat çekiyor

Toplantıya, Türkiye'ye yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez bölgesi şirketlerinin damga vurması bekleniyor. Bu şirketlerin, Türkiye'nin stratejik öneme sahip sektörlerine ilgisi toplantının odak noktalarından biri olacak. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), üyelerinin global yöneticilerine toplantıya katılım çağrısında bulundu ve Türkiye’deki yatırım iklimindeki değişikliklerin ele alınacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirket ve uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticilerine gönderilen davet mektuplarında, katılım cevaplarının 23 Ağustos'a kadar iletilmesi istendi. Bu toplantı, Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdinde cazibesini artırma amacı taşıyor ve ekonominin geleceği için kritik bir rol oynayacak.