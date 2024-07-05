İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile AIPH yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, EXPO'nun 2027 yılında İzmir'de düzenlenmesi kararlaştırıldı. EXPO'nun İzmir'de gerçekleştirilmesi, şehrin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor ve bu düzenlemeler önümüzdeki ay yapılacak toplantılarda netlik kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği EXPO 2027 için AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) ile ortak karara varıldı. AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ve AIPH Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret ederek organizasyonun hazırlıkları ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Yeşildere'de düzenleneceği duyurulan EXPO'nun yeri konusundaki hukuki süreçlerin uzaması nedeniyle organizasyonun takvimi aksayabileceği düşünülerek, EXPO İzmir'in 2027 yılına ertelenmesi kararlaştırıldı. Başkan Tugay, önümüzdeki ay AIPH heyetiyle tekrar bir araya gelerek organizasyonun düzenleneceği yer ve nasıl bir formatla yapılacağı konularını detaylandıracak.

EXPO İzmir 2027, şehir için ekonomik ve turistik anlamda önemli bir ivme sağlamayı hedefliyor. Organizasyon, İzmir'in uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve şehrin kültürel zenginliklerini, tarihi mirasını ve yenilikçi projelerini global ölçekte sergileme fırsatı sunacak.