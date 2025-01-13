Depresyon, bireyin duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığını derinden etkileyen yaygın bir ruhsal bozukluk. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Davut Genç, depresyonun belirtilerini, nedenlerini ve tedavi süreçlerini detaylandırarak önemli bilgiler paylaştı.

Depresyon yaygın bir ruhsal sağlık sorunu

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya genelinde 264 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Bu durum depresyonun yalnızca bir moral bozukluğu olmadığını, ciddi bir tıbbi durum olduğunu ortaya koyuyor. Depresyon, kişinin yaşam kalitesini düşürerek günlük hayatını zorlaştırabilir ve sosyal ilişkilerden iş performansına kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir.

En belirgin belirtileri

Depresyonun belirtileri bireyden bireye farklılık gösterebilir. En yaygın belirtiler arasında sürekli bir umutsuzluk hissi, enerji kaybı, uyku ve iştah düzensizlikleri yer alır. Zihinsel etkiler arasında karar verme güçlüğü, konsantrasyon kaybı ve geleceğe dair karamsarlık öne çıkar. En ciddi belirtilerden biri ise intihar düşüncesidir; bu durum mutlaka profesyonel destek gerektirir.

Depresyonun nedenleri nelerdir?

Depresyon genellikle birden fazla faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkar: Beyindeki kimyasal dengesizlikler ve genetik yatkınlık veya travmatik yaşam olayları, çocukluk travmaları, yalnızlık ve düşük özgüven sonucunda depresyona girilebilir. Dr. Genç, ailesinde depresyon geçmişi bulunan bireylerin risk altında olduğunu vurgulayarak, sosyal izolasyonun bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.

Tedavi yöntemleri kişiye özel olmalı

Tedavide erken müdahale ve bireye özel yöntemler kritik öneme sahiptir:

Psikoterapi: Depresyonun kökenine inerek bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır.

Antidepresanlar: Beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzenler. Yanlış inanışların aksine, doğru kullanıldığında bağımlılık yapmaz ve etkili sonuçlar verir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres azaltma teknikleri (yoga, meditasyon, nefes egzersizleri) tedavi sürecini destekler.

"Yardım istemek güçsüzlük değildir"

Depresyon belirtileri gösteren bireylerin en kısa sürede profesyonel destek alması büyük önem taşır. Dr. Genç, erken teşhis ve tedavinin bireyin yaşam kalitesini artırmada belirleyici olduğunu ifade ederek, şunları ekliyor: “Yardım istemek güçsüzlük değil, aksine sağlığınıza verdiğiniz değerin bir göstergesidir. Depresyon tedavi edilebilir bir durumdur ve bu sürecin en önemli adımı profesyonel yardım almaktır.”