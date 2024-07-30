Petrol piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor ve bu durum akaryakıt fiyatlarına yansıyabilir. Brent petrol fiyatı, kritik eşiğin altına inerek 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Peki, petrol fiyatlarındaki gerilemenin nedeni ne? Akaryakıt fiyatlarında bir indirim olur mu? İşte 30 Temmuz 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüşün nedenleri

Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, petrol fiyatlarındaki düşüş iki ana nedene dayanıyor. Birincisi, teknik analizler doğrultusunda petrolde 09/07/2024 tarihinden bu yana orta vade aşağı yönlü sinyaller gelmesi. Bu durum, Brent petrol fiyatının 77 dolar seviyelerine kadar gerileme ihtimalini artırıyor.

İkincisi ise yatırım kuruluşları, özellikle Morgan Stanley gibi, ham petrol piyasasındaki sıkışıklığın azalması nedeniyle Brent petrol fiyatının gelecek yıl 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini öngörüyor.

Talep ve arz dengesi

Mevsimsel talebin azalması ve OPEC+ arzının büyümesi, 2025 yılında petrol üretiminin günlük yaklaşık 2.5 milyon varil artmasıyla talep artışından fazla arz artışı bekleniyor. Bu durum, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak.

Fed faiz kararı ve piyasa etkisi

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Ancak Fed sürpriz bir faiz indirimi yaparsa, petrolde yukarı yönlü dalgalanmalar görülebilir.

Akaryakıtta indirim beklentisi

Hikmet Baydar, global fiyat düşüşlerinin yerel akaryakıt fiyatlarına da yansıması gerektiğini belirtiyor. Hem döviz kurlarındaki gevşeme hem de Brent petrol fiyatındaki düşüş, iç piyasada ciddi fiyat indirimi anlamına geliyor. Ancak şu ana kadar böyle bir indirim haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 43.54 TL

LPG: 22.94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 44.98 TL

Motorin: 43.47 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara:

Benzin: 45.74 TL

Motorin: 44.22 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir:

Benzin: 46.16 TL

Motorin: 44.70 TL

LPG: 22.64 TL