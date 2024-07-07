İlk bölümde tekneden denize düştüğü anların çekimlerde yer almadığını fark eden Ersoy, büyük bir öfkeye kapıldı.

Yönetmen kendini odaya kilitledi

Edinilen bilgiye göre denize düştüğü sahnelerin kaydedilmediğini öğrenen Bülent Ersoy, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın" diyerek sert bir çıkış yaptı. Sinirlerine hakim olamayan ünlü sanatçı, yönetmeni dövmek için otelin girişinde tam 6,5 saat boyunca bekledi. Bu süre zarfında yönetmen, kendini odaya kilitleyerek dışarı çıkmadı ve yemek bile yemedi.

7. saatte beklemekten vazgeçen Ersoy, sonunda yerinden kalktı. Yaşanan gerginlik ertesi gün taraflar arasında yapılan konuşma ile tatlıya bağlandı ve sorun çözüldü.