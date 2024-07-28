Hepatit virüsleri, karaciğerde çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle Hepatit B ve C virüsleri, kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer kanseri riskini artırır.

Dünya Hepatit Günü, hepatit hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 28 Temmuz'da kutlanmaktadır. Bu özel gün, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, hepatit virüslerinin neden olduğu sağlık sorunlarını vurgulamak ve korunma yollarını yaygınlaştırmak için belirlenmiştir.

Hepatit virüslerinden korunma yolları neler?

Hepatit virüslerinden korunmak için hijyenik alışkanlıklar ve aşılamanın önemi büyüktür. Özellikle el yıkama alışkanlığı, beslenmede hijyenik koşulları sağlama ve ilgili aşıları yaptırma, enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltır. Hepatit A ve B aşıları, bu virüslerden korunmada etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Hijyen ve aşıların, bu hastalıkların yayılmasını engellemede kritik rol oynadığı unutulmamalıdır.

Dünya Hepatit Günü nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Dünya Hepatit Günü, ilk olarak 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak tanınmıştır. Bu gün, hepatit hastalığına karşı küresel bilinç oluşturmayı, erken teşhis ve tedavi yöntemlerini yaygınlaştırmayı amaçlar. 28 Temmuz'un seçilme nedeni, Hepatit B virüsünü keşfeden Nobel Ödüllü bilim insanı Baruch Samuel Blumberg'in doğum günü olmasıdır.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Dünya Hepatit Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, hepatit virüslerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşları koruyucu önlemler almaya çağırdı. Bakanlık, el hijyenine dikkat edilmesi, yiyeceklerin hijyenik koşullarda hazırlanması ve tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Hepatit A ve B aşılarının mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade etti.