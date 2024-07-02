Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının artmaya devam edeceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - DTÖ tarafından yayımlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri kapsamında 2024 yılı ilk çeyreğinde dünya ihracatının yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatının yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Ticaret Bakanlığı, bakanlık olarak katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm ügücüyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bakanlık, mesajında küresel tedarik zincirindeki konumu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde edilen kazanımları artırarak devam ettireceklerini kaydettiş.