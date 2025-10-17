Her yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü, bu yıl da Philip Morris Türkiye'nin İzmir Torbalı'daki üretim tesislerinde kadın tütün çiftçileri, kadın tütün eksperleri, sektör temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Dr. Ali Peksüslü, Torbalı Kaymakamı Âdem Çelik, Torbalı Başsavcısı İsmail Güngör, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun'un da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, tütünün yalnızca bir tarım ürünü değil, Türkiye'nin kültürel mirasının ve dış ticaretinin stratejik bir unsuru olduğu vurgulandı.

Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarım Bakanlığı'na ve kadın çiftçilerimize teşekkür ederek şunları söyledi:

'Tütün tarımı yoğun emek gerektiren büyük bir değer zinciri. Bu değer zincirinde tüm çiftçilerimizin alın teri var. Türkiye bugün dünyanın en büyük oryantal tütün üreticisi ve ihracatçısı konumundaysa, bunda payınız büyük. 2024 yılında 114 ülkeye yapılan toplam 978 milyon dolarlık tütün ve tütün mamulü ihracatı dolayısıyla, ülkemize en fazla döviz kazandıran sektörlerden biri olduk. Bu başarıda emeği geçen tüm çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyorum.'

Diren, Philip Morris'in son 15 yılda Türkiye'den 2,2 milyar dolar değerinde tütün satın aldığını ve ülkenin en büyük tütün alıcısı konumunda olduklarını belirterek, sürdürülebilir üretim ve tarımsal verimliliğe yönelik yatırımlarını da paylaştı: 'Birlikte çok güzel işler başarıldı. Teknolojiden aldığımız gücü toprakla buluşturuyoruz. Toprak Verimliliğinin Haritalanması çalışmalarıyla, optimal gübre kullanımı ve toprak kalitesinin korunması sağlanıyor. Hastalık ve zararlılarla mücadelede dijital çözümlerden faydalanıyor, üretimin tüm aşamalarında verimliliği artıracak projeler hayata geçiriliyor. Üretici eğitimlerinden çevre dostu uygulamalara, kadın istihdamını destekleyen projelerden kırsal kalkınmaya kadar birçok alanda değer yaratıyoruz. Ülkemiz ekonomisini daha ileriye taşımada üretim, kalite ve değer yaratma odağı; çiftçilerimiz, esnaflarımız ve sanayicilerimiz de dahil tüm paydaşların en önemli önceliği olmaya devam edecek.'

Bu yıl 10. kez düzenlenen 'Lider Çiftçi Günü' etkinlikleriyle bugüne kadar yaklaşık 2.000 çiftçiye ulaşıldı. Tüm gün süren program kapsamında kadın çiftçiler, tütün tedarikçisi iş ortaklarının desteğiyle sürdürülebilir tütün tarımı ve doğru tarım uygulamaları alanlarında eğitim aldı.

Ege Bölgesi'nin üretim, işleme ve ihracattaki merkezi konumunu vurgulayan etkinlik, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı buluşturan bir diyalog platformu olarak dikkat çekti.