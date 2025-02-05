4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlik, Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde büyük ilgi gördü. 2025 yılı teması "Benzersizliğimizle Beraberiz" olan bu anlamlı gün kapsamında, EÜ öğrencileri ve akademik kadrosu, toplumu kanserle mücadeleye davet etti.

"Kanserle mücadele: Her hikâye eşsiz"

EÜ Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Serra Kamer, etkinlikte yaptığı konuşmada kanserle mücadelenin sadece hastalar için değil, tüm toplum için ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kamer, “Her hasta özeldir, her hikâye eşsizdir. Mücadele, birlikte el birliğiyle başarılacak bir süreçtir. Bu etkinlikle kanserin algısını sorguluyor, toplumu bilinçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi farkındalıkta öncü oluyor

Prof. Dr. Emine Serra Kamer, üniversitenin kanser farkındalığını artırma adına yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Etkinlikte, UICC tarafından hazırlanan kanserle ilgili kartlar, farklı yaş gruplarından ve eğitim seviyelerinden insanlara seçtirilerek onlara “Kanser sizin için ne ifade ediyor?” sorusu yöneltildi. Toplanan yanıtlar, ilerleyen süreçte toplumun kanser algısını analiz etmek amacıyla yayınlanacak.

Kanserle mücadelede birlik şart

Prof. Dr. Kamer, "Bu yıl da Türkiye'de etkinliği UICC'den yayınlanan tek merkez olarak gerçekleştiriyoruz. Kampüsümüzde düzenlediğimiz bu farkındalık etkinliğiyle üniversitemizin farkını bir kez daha göstermeyi hedefliyoruz" diyerek etkinliğin amacını anlattı.

Etkinlik, katılımcıların turuncu renkli kurdeleleri takarak, kanserle mücadeleye simgesel bir destek verdiği ve balonları gökyüzüne bıraktığı renkli bir kapanışla son buldu.