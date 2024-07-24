Dünyanın en önemli kanser araştırması olan Globocan, 2020 yılında 36 kanser tipi ve 185 ülkedeki verileri derleyerek, dünya genelinde 20 milyon kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Medicana International İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, artışın bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılında bu rakamın 40 milyon olmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dr. Keser, "Diğer taraftan, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve tedavi seçenekleri ile başarı oranı artıyor" dedi.

Erken teşhis hayat kurtarır

Kanser vakalarının arttığını ve bu durumun istatistiki verilerle desteklendiğini vurgulayan Dr. Keser, "Kanser tedavi edilemeyen bir hastalık değildir; önemli olan erken teşhis. Bu rakamlar gerçekten ürkütücü; ancak kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerek. Erken dönemde vaka yakalandığında tedavi edilebilir. Farkındalığın arttırılması ve düzenli taramaların yapılması ile kayıplar azaltılabilir ve tedavi oranı artırılabilir" şeklinde konuştu.

Yeni tedavi yöntemleri



Dr. Keser, Chicago’da yakın zamanda yapılan ve dünyanın en önemli kanser kongresi olan ASCO’da heyecan verici bir gelişmenin yaşandığını belirtti. Kongrede açıklanan bir çalışmaya göre, 4. evre akciğer kanseri olup ALK pozitif olan bir grup hastaya damardan tedavi verilmeden, sadece ağızdan bir tablet kullanılarak tedavi uygulandığını ifade etti.

Dr. Keser, "Bu çalışmada 5. yıl sonuçlarına göre hastaların büyük çoğunluğunda hastalığın ilerlemediği ve çok düşük yan etki ile hastaların izlenmeye devam edildiği bildirildi. Bu, hepimizi heyecanlandıran bir gelişme oldu. Bu tür tedavilerin diğer kanser türleri için de geliştirilmesine çalışıldığını vurgulamak isterim" dedi.