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Ergan Dağı'ndaki keskin virajlara sahip 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 2 kategoride mücadele eden sporcular, eleme yarışları yaptı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu mücadele ediyor.

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