Denizli’nin gururu 6 yaşındaki Toprak Çınar Çon, Sportif Salsa Solo Erkek kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve Kasım ayında Makedonya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek.

27 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Dans Sporları Federasyonu yarışmasında, Sportif Salsa Solo Erkek kategorisinde yarışan Toprak Çınar Çon, Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte, Denizli’den milli formayı giyen ilk sporcu unvanını da elde etti.

Nisan ayında Marmaris’te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncü olan Toprak, Kasım ayında Makedonya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Şu anda profesyonel dans eğitimi almakta olan Toprak, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak’ın babası Süleyman Çon, oğlunun dans yeteneğini çok küçük yaşlarda fark ettiklerini ve ona profesyonel bir eğitim imkanı sağladıklarını belirtti. Toprak’ın Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun milli sporcusu olmasından dolayı aile olarak gururlu olduklarını vurguladı ve Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını dile getirdi.