İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlediği özel deniz yolculuğunda kız çocuklarını başarılı kadınlarla buluşturdu. Tarihi Bergama Vapuru’nda gerçekleşen etkinlikte, kadın rol modeller kendi hikâyelerini paylaşarak çocuklara cesaret, umut ve ilham verdi.



Kadın rol modellerden ilham dolu hikâyeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Dünya Kız Çocukları Günü için İzmir Körfezi’nde özel bir deniz yolculuğu düzenledi. Yolculuğa kız çocuklarının yanı sıra farklı mesleklerden kadınlar da katıldı.

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Komisyonu Başkanı Elvin Sönmez Güler, Bike For Nature Derneği’nden Özgün Tuykun, Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu’ndan Sema Gür, metro sürücüsü Merve Yılmaz, itfaiye eri Tuğba Genç, ESHOT şoförü İpek Çırak ve İZDENİZ çıpacısı Gizem Karasungur rol model olarak yer aldı. Kız çocukları, bu kadınların yaşam öykülerini dinleyerek kendi gelecekleri için ilham aldı.

“Fırsat verilirse her kız çocuğu bir umut ışığı olabilir”

Elvin Sönmez Güler, konuşmasında kız çocuklarına eşit fırsatlar sunulmasının toplumsal gelişmenin temel taşı olduğunu vurguladı. Güler,

“Kız çocuklarının güçlü olduğu bir toplumda barış, adalet ve kalkınma da güçlü olur. Onların eğitimde, sosyal yaşamda ve geleceğin her alanında yer almaları toplumun ilerlemesi için vazgeçilmezdir,” dedi.

Güler ayrıca kız çocuklarının hayallerini özgürce gerçekleştirebilmeleri için engellerin birlikte kaldırılması gerektiğini belirtti.

“Ben de bir hayalle başladım”

Rol model kadınlar kendi meslek yolculuklarını anlatarak “Ben de bir hayalle başladım, siz de başarabilirsiniz” mesajı verdi. Soru-cevap bölümünde çocuklardan gelen soruları içtenlikle yanıtlayan kadınlar, hayal kurmanın gücüne ve zorluklar karşısında pes etmemenin önemine dikkat çekti.

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yenişehir Ritim Grubu sahne aldı. Grubun enerjik performansı vapurda renkli bir atmosfer oluşturdu.

Atölyelerde geleceğin rotası çizildi

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Benim Rotam Benim Hikâyem” atölyesine katılan kız çocukları, kendi gemilerinin kaptanı oldu. Hayallerini ve hedeflerini yansıtan çizimler yaparak dünyayı daha iyi bir yer hâline getirecek rotalarını belirledi. Çalışmalar sonunda hazırlanan resimler panolara asıldı ve her çizim geleceğe umutla bakan güçlü kız çocuklarının hikâyesini temsil etti.

Günün sonunda katılımcılar toplu fotoğraf çekimiyle bu özel anı ölümsüzleştirdi.