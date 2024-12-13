2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için heyecan dorukta. İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye’nin yer alacağı grup ve rakipleri belli oluyor. Saat 14.00’te başlayan kura çekimi, TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ay-yıldızlı ekip, kura çekimine ikinci torbadan katılıyor. İlk torbada Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Belçika ve İtalya gibi güçlü rakipler bulunurken, toplamda 54 ülkenin katıldığı kura çekiminde gruplar 6’sı 5 takımlı, 6’sı ise 4 takımlı olmak üzere 12 grup şeklinde oluşturulacak. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’ndeki play-off mücadelesi nedeniyle 4 takımlı grupta yer alacak.

Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde kura sonucu Türkiye'nin grubu ve rakipleri belli oldu. İkinci torbadan kuraya katılan Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubuna düştü. Birinci torbadan İspanya-Hollanda eşleşmesinin galibi gelecek. Üçüncü torbadan Gürcistan ve dördüncü torbadan ise Bulgaristan E grubunda eşleştiğimiz takımlar oldu.

Dünya Kupası Elemeleri detayları

Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde edecek. Avrupa’dan katılacak 16 takımın son 4’ü ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek takımlarla yapılacak play-off maçları sonucu belirlenecek.

İlk maç Eylül 2025’te

Kura çekiminin ardından Türkiye’nin rakipleri netleşecek ve eleme maçlarının detaylı programı açıklanacak. Ay-yıldızlılar, 4 takımlı grupta ilk eleme maçına 2025 yılının Eylül ayında çıkacak.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda önemli bir mücadeleye hazırlanırken, rakipleriyle eşleşme sonuçları futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.