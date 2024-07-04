İstanbul’da düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda, Türkiye U17 Milli Takımı, Almanya ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Maçı baştan sona üstün götüren ay-yıldızlılar, 81-54’lük skorla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın detayları ve performanslar

Türkiye, mücadeleye Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle başladı. İlk çeyrekten itibaren üstün bir oyun sergileyen milliler, rakibine fırsat tanımadı. Karşılaşmanın en skorer ismi, Türkiye’den 18 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Almanya'da ise Declan Duru 10 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Çeyrek finalde rakip ispanya

Bu galibiyetle Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşılaşmaya hak kazandı. Çeyrek final müsabakası, 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Milliler, bu zorlu mücadelede de galip gelerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Çeyrek finalde güçlü rakip İspanya ile karşılaşacak olan Türkiye U17 Milli Takımı, hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Teknik ekip, oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, taktiksel çalışmalar yapacak.