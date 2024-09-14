Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, vücuttaki olağan dışı belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, erken teşhisin lenfoma tedavisinde hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, lenfatik sistemin vücudun mikroplarla mücadelesinde kritik bir rol oynadığını ve bu sistemdeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkan lenfoma hastalığına karşı farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bildirici, her yıl Türkiye'de yaklaşık 7 bin kişiye lenfoma tanısı konduğunu ve bu hastalığın hem erkekler hem de kadınlar arasında en sık görülen on kanser türü arasında yer aldığını belirtti.

Lenfomanın belirtileri ve risk faktörleri

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, lenfomanın en yaygın belirtilerinin ağrısız lenf bezesi şişlikleri olduğunu, bu şişliklerin genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, halsizlik ve ciltte kaşıntının da lenfoma belirtileri arasında yer aldığını ekledi. Bildirici, bu belirtilerin başka hastalıklarla da ilişkili olabileceğini hatırlatarak, benzer şikayetlere sahip kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Lenfomanın kesin nedeninin bilinmediğini ifade eden Bildirici, yaşlanma, cinsiyet, aile öyküsü, bazı kimyasallara maruz kalma, radyasyon, zayıflamış bağışıklık sistemi ve bazı enfeksiyonların hastalık için risk faktörleri oluşturabileceğini açıkladı. Lenfomanın erken teşhis edilmesi durumunda tedavi şansının arttığını belirten Bildirici, hastalığın teşhisinde kabul görmüş bir tarama yöntemi olmadığını, ancak vücuttaki olağan dışı değişikliklerin ciddiye alınarak bir uzmana başvurulmasının gerektiğini vurguladı.

Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, erken teşhisin kanser tedavisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” ifadesini kullandı. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavi sürecinin de o kadar başarılı olabileceğini belirtti ve Dünya Lenfoma Farkındalık Günü’nün hastalıkla ilgili bilgi eksikliklerini gidermek ve farkındalığı artırmak açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.