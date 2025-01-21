Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 66 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Dünya liderleri, diplomatlar ve uluslararası kuruluşlar, trajedide hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımlayarak Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Türk halkının yanındayız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’ye yönelik destek mesajı göndererek, "Türk halkının yanındayız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de benzer şekilde, Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

"Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini destekliyoruz. Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Derin üzüntü içindeyiz. Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullanırken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Bolu’daki trajik yangın bizi derinden sarstı" mesajını paylaştı.