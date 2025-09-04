İzmir’in Menemen ilçesi, üç gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen çömlek ustaları, sanatçılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerini ağırlayacak. 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 5 Eylül Cuma günü Menemen Şehir Parkı’nda kapılarını açarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Festival, 7 Eylül Pazar akşamına kadar dolu dolu bir programla devam edecek.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festival öncesinde yaptığı açıklamada, organizasyonun her yıl daha da büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

“İlk yıl sadece 18 yabancı katılımcıyla başladığımız festival, bugün 41 ülkenin buluşma noktası haline geldi. Üç gün boyunca kırmızı kilin ve ateşin eşsiz dansına tanıklık edeceğiz. Çocuklardan yetişkinlere, sanatçılardan ziyaretçilere kadar herkesin mutlu olacağı bir festival hazırladık. Menemen, bu yıl da çömleğin ve seramiğin merkezi olacak.”

Festivalde 41 Ülkeden 69 Katılımcı

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hindistan, Rusya, Yunanistan ve Katar’ın da aralarında bulunduğu 41 ülkeden 69 yabancı sanatçı ve usta Menemen’e geliyor. Festival, Türkiye’nin dört bir yanından da sanatseverleri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Taşhan’da Sanat Rüzgarı: Hemhal Seramik Sergisi

Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması bu yıl büyük ilgi gördü.

Toplam 120 eser arasından jüri tarafından seçilen 57 eser, Menemen’in tarihi miraslarından Taşhan’da sergilenecek. Ziyaretçiler, festival süresince bu eserleri ücretsiz olarak görebilecek.

Hünerli Eller Çömlek Yarışması

Festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri de Hünerli Eller Çömlek Yarışması olacak.

Bu yıl 21 farklı ülkeden 32 yabancı çömlek ustası ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden onlarca usta, teknik ve estetik kategorilerde yarışacak.

Toplam 140 yarışmacı, hünerlerini Menemen halkı ve jüri karşısında sergileyecek.

Festival kapsamında, Mısır, Rusya ve Yunanistan’dan gelen sanatçılar ile Türkiye’den üç akademisyen, beş farklı pişirim tekniğini canlı olarak uygulayacak. Bu etkinlik, özellikle seramik sanatıyla ilgilenenler için büyük bir görsel şölen sunacak.

Toplam 19 farklı workshop düzenlenecek festivalde, 11 ülkeden gelen 13 yabancı sanatçı ile Türkiye’den 6 üniversiteden akademisyenler, katılımcılarla birebir etkileşim sağlayacak.

Atölyelerde çömlek yapımından seramik boyama tekniklerine kadar birçok yaratıcı etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Festival Sohbetleri, çömlek ve seramik alanında önemli isimleri ağırlayacak.

Aralarında Bingül Başarır, Raul Pereira Pinto ve Sara Marisa Tuna Marinho gibi uluslararası sanatçıların da bulunduğu isimler, deneyimlerini festival ziyaretçileriyle paylaşacak.

Sohbetler aynı zamanda sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanacak.

Menemenli çömlekçilerin yanı sıra İzmir, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Nevşehir’den 38 firma, Network Alanı’nda stant açarak sektördeki diğer paydaşlarla buluşacak.

Ayrıca sokak satış alanında 56 farklı stant, el emeği göz nuru çömlek, seramik, çini ve cam ürünlerini ziyaretçilere sunacak.

Festival kapsamında düzenlenen “Çömleğin İzinde” Fotoğraf Yarışması da büyük ilgi gördü.

Toplam 109 başvuru arasından seçilen 28 eser, Taşhan’da sergilenecek ve ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin açılış gününde, “Kırmızı Toprağın Kullanım Alanlarının Güncellenmesi” başlıklı bir panel düzenlenecek.

Doç. Füsun Çövenoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Hindistan’dan Reyaz Badaruddin ile Menemenli duayen çömlek ustası Hasan Ursavaş gibi isimler deneyimlerini paylaşacak.

Geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalin bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Başkan Aydın Pehlivan, festivalin Menemen’in kültürel mirasını dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak herkesi festival coşkusuna ortak olmaya davet etti.

Festival, 5-7 Eylül tarihleri arasında Menemen Şehir Parkı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.