Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ncı kez yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) ilk lansman toplantısı il protokolünün katımıyla yapıldı. Toplantıda 30 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleşecek Motofest'te 10 ünlü sanatçının sahne alacağı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) için ilk lansman toplantısı termal bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, belediye başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Benol Kaplan, termal otellerin müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 'En İyi Altyapı', 'Dünya'nın En İyi Pisti', 'En İyi Tanıtım' ve 'En İyi Padok' ödülleri olan Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi 6'ncı kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Ayrıca yine düzenlenecek Afyon Motofest'te 10 sanatçı sahneye çıkacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in 30 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında yine Afyonkarahisar'da gerçekleşeceğini kaydetti. Festivalde konser verecek isimleri de açıklayan Akülke, "30 Ağustos Can Gox, Işın Karaca, 31 Ağustos Güliz Ayla, Oğuzhan Koç, 1 Eylül Göknur, Ferhat Göçer, 2 Eylül Öykü Gürman, Demet Akalın, 3 Eylül Zara, Emir Can İğrek sevenleri ile buluşacak" dedi.

Organizasyonun yine nefes kesici anlara sahne olacağını dile getiren Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu şampiyona kapsamında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar, Dünya Gençler, Avrupa Motokros Şampiyonaları anlamında 30 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde inşallah dünyaca ünlü takımları, sporcular saniyelerle yarışarak, yine nefesleri keseci anlara imza atacak, biz inşallah onları gururla, heyecanla izleyeceğiz bütün dünya olarak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke konuşma,

- Vali Kübra Güran Yiğitbaşı konuşma

- Salondan ve toplantıdan detaylar

(FOTOĞRAFLI)