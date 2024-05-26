Peki, bizi mutsuz eden faktörler neler?

Wellbeing International tarafından hazırlanan rapor, ülkelerin mutluluk seviyesini kişi başı gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, yaşam seçim özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi faktörlere göre değerlendiriyor.

Mutluluk zirvesinde kimler var?

Finlandiya, üst üste 5. kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, onu Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Hollanda takip ediyor. Listenin ilk 10 sırasında İskandinav ülkelerinin ağırlığı dikkat çekiyor.

Mutsuzluğun pençesindeki ülkeler

Raporda en mutsuz ülke Afganistan olarak belirlenirken, onu Lübnan, Zimbabve, Ruanda ve Botsvana izliyor. Savaş, ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler, bu ülkelerdeki mutsuzluğun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin mutluluk karnesi

Türkiye, 4744 puanla 112. sırada yer alarak İran ve Gana gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Bu durum, ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, sosyal eşitsizlik, siyasi kutuplaşma ve gelecek kaygısı gibi sorunların mutluluğumuzu olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Mutluluk için neler yapılabilir?

Türkiye'nin mutluluk sıralamasında daha iyi bir konuma gelmesi için, öncelikle ekonomik istikrarın sağlanması, sosyal adaletin güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Ayrıca, toplumsal dayanışma ve hoşgörünün artırılması da mutluluk seviyemizi yükseltebilir.