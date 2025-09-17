Dünyanın önde gelen padel oyuncularından Ivan Scasni, İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Orange Padel kortlarında düzenlenen özel eğitim programıyla padel tutkunlarıyla bir araya geldi. Dört gün süren etkinlikte Scasni, sporculara teknik beceriler, strateji ve oyun disiplini konusunda yoğun bir eğitim verdi.

Urla Göztepe Yelken Tesisleri içinde yer alan Orange Padel, girişimci altı genç tarafından hayata geçirilen bir proje olarak kısa sürede bölgenin spor merkezi haline geldi. Dünyanın en prestijli padel organizasyonlarında boy gösteren Ivan Scasni’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten kulübün kurucu yöneticisi Efe Özbayrak, “Scasni’nin verdiği eğitimler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, dünya çapında bir sporcudan birebir eğitim alma fırsatı yakaladı. Orange Padel olarak, İzmir’de padel sporunun gelişimine katkı sağlamak için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de padel sporunun hızla yayıldığını vurgulayan Ivan Scasni, Urla’daki kortlardan oldukça etkilendiğini söyledi. Scasni, “Orange Padel, mükemmel bir kulüp. Kortların kalitesi ve deniz kenarındaki eşsiz konumu gerçekten çok etkileyici. Dört gün boyunca burada spor yaparken aynı zamanda sosyal bir ortamda katılımcılarla buluştuk. Türkiye’de padel çok yeni bir spor olmasına rağmen, hızla büyüyerek çok daha popüler hale gelecek. Şu anda kortlarda daha çok tenis geçmişi olan oyuncular var ancak yakın zamanda daha genç yaşta başlayan sporcuların sayısı artacak. Padel herkesin tutkuyla bağlanacağı bir spor haline gelecek” dedi.

Orange Padel daha önce de dünya padelinin önemli isimlerinden Francesco Mendo ve Cayan Chiodi Appel’i ağırlamıştı. Kulübün kurucularından Efe Özbayrak, bu tür organizasyonlarla İzmirli spor severleri uluslararası isimlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Ivan Scasni’nin eğitimiyle fark yarattık. Padelin Türkiye’deki geleceğine yön verecek isimleri İzmir’e getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Orange Padel, önümüzdeki dönemde düzenlenecek yeni eğitim kampları ve turnuvalarla hem amatör hem profesyonel sporcular için padel tutkusunu yaygınlaştırmayı planlıyor.