Atletizm dünyası, son yılların en büyük doping skandallarından biriyle sarsıldı. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen 24 yaşındaki atlet Kipruto’ya 6 yıl men cezası verdi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, Kipruto’nun biyolojik pasaportunda tespit edilen sapmaların doping ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu sapmalar, sporcuların kan değerlerindeki anormal değişikliklerin tespiti için kullanılan biyolojik pasaport sistemi sayesinde ortaya çıktı. AIU, 11 Mayıs 2023'ten itibaren Kipruto’ya 6 yıl atletizm faaliyetlerinden men cezası verdi.

Derecelerinin Silinmesi

Ayrıca, Kipruto’nun 2 Eylül 2018'den 11 Mayıs 2023'e kadar elde ettiği tüm dereceler silindi. Bu, onun dünya rekoru kırdığı 2020 Valencia 10K Yarışı ve 10 bin metrede bronz madalya kazandığı 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesi anlamına geliyor. Bu karar, Kipruto’nun kariyerinde büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.