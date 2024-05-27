İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ’ın destekleriyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2024 etkinliği, Fuar İzmir’de 20 şehirden 190 takımın katılımı ile yapıldı. Geleceğin Mühendisleri, Geleceğin Mucitleri, RoboMission ve klasmanlarında kazanan takımlara ödüllerinin verildiği törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtseven, İZFAŞ ve dernek yöneticileri, yarışmacı takımların temsilcileri ve aileleri yer aldı.

“Umut bilimde”

Elvin Sönmez Güler, “Dr. Cemil Tugay başkanımızın çocuklara, gençlere sevgi ve selamlarını iletiyorum. Umudun bilimde olduğu inancıyla çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmasını sağlamak, bilim insanlarını desteklemek ve bilimi görünür kılmak amacıyla kurulan Bilim Kahramanları Derneği’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile ortak 2016 yılından bu yana iş birliği içinde yürüttüğü bu etkinlikte olmak mutluluk verici. Bu iş birliğinin uzun yıllar aynı performans ve başarıyla devam etmesini diliyoruz. Bu yılın teması Earth Allies (Gezegen Dostları). Ben de sizlerin yaşlarında robotik sevdalısı iki çocuğun annesi olarak bu sürecin içinde olmaktan mutluluk duydum. Bu anlamlı etkinlikte yer alan, katkı koyan, fayda sağlayan herkese, veliler, çocuklar, gençlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve kurumum adına gönülden teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Tugay’a teşekkür

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek, 2024 yılının Kasım ayında Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne İzmir’de ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Etkinliğimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliği ile 8. kez gerçekleştiriyoruz. Bu yıl temamız Earth Allies (Gezegen Dostları). Bu yıl katılımcılar, 4 klasmanda 3 farklı yaş gurubunda çalışmalarını paylaştı. Geleceğin Mucitleri klasmanında, takımların sürdürülebilirlik ve doğayla uyum içinde yaşamak alt başlıklarında geliştirdikleri projelerini gördük. Gezegenimiz için oldukça önemli sorunlara teknolojik çözümler üreten projeler, bizi gelecek için çok umutlandırdı. Bizi çok heyecanlandıran Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacağımız için gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Dünyanın 90 farklı ülkesinden, bilime, mühendislik ve teknolojiye heyecan duyan gençleri ve gönüllüleri bir araya getireceğimiz için çok heyecanlıyız. Fuar İzmir’de 28-30 Kasım 2024’te sizleri de görmek isteriz” diyerek çalışmalarında her zaman destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İZFAŞ’a teşekkür etti.

İkinci olan ekipler İtalya’ya gidecek

Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar kategorisinde birinci olan İzmir Çakabey Ortaokulu ve RoboMission Gençler kategorisinin birincisi Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi ekiplerine ödüllerini, Elvin Sönmez Güler verdi. Kategorilerinde birinci olan ekipler İzmir’deki Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne, ikinci olan ekipler de İtalya’daki turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Geleceğin Mucitleri belli oldu

Geleceğin Mucitleri Yıldızlar Kategorisi’nde Manisa Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi birinciliği, İzmir Çakabey Ortaokulu ikinciliği, Ankara Beştepe Ortaokulu üçüncülüğü kazandı. Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar’da birincilik İzmir Çakabey Ortaokulu, ikincilik İzmir TAKEV Ortaokulu, üçüncülük İzmir Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu’nun oldu. Geleceğin Mucitleri Gençler’de birincilik ödülü İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi, ikincilik ödülü Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, üçüncülük ödülü İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımlarına verildi.

RoboSpor ve RoboMission

RoboSpor Kategorisi’nde İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi birinci, Ankara Büyük Ortaokulu ikinci, Ordu Bahçeşehir Ortaokulu üçüncü oldu. Geleceğin Mühendisleri Kategorisi’nde ise birinciliği ve ikinciliği İzmir Çakabey Lisesi takımları, üçüncülüğü de İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi elde etti.

RoboMission Gençler Kategorisi’nde birincilik Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi, ikincilik Ordu Altaş Fen Lisesi, üçüncülük ise İzmir Çakabey Lisesi takımlarına gitti. RoboMission Yıldızlar Kategorisi’nde birincilik İzmir Özel Çakabey Lisesi, ikincilik Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi, üçüncülük Ordu Altaş Ortaokulu takımlarının oldu. RoboMission Küçük Yıldızlar’da birinciliği İzmir Çakabey Ortaokulu, ikinciliği İzmir TAKEV Ortaokulu, üçüncülüğü Kayseri Bahçeşehir Kayseri Ortaokulu takımları aldı.

Dünya Robot Olimpiyatı

Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO), dünyada farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin dâhil olduğu uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisi şeklinde düzenleniyor. Bu turnuvalarla çocukların ve gençlerin robot ve bilime karşı ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Turnuvalar, yaklaşık 90 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Programa katılan 8-19 yaş grubu çocuklar ve gençler takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor.