Kültürpark İzmir Sanat'ta yapılan basın toplantısında tanıtılan etkinlik, robotiğe meraklı çocukları ve gençleri bir araya getirecek. Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliği yaptı. Toplantıya ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, WRO Türkiye Genel Koordinatörü Fatma Bezek, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç ve birçok basın mensubu katıldı.

"İzmir'imizi tanıtmak için önemli bir vesile"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, finali İzmir'de yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, “İzmir'i aydınlık yüzüyle, bilime, sanata, eğitime açık insanlarıyla, kültürüyle, dünyaya kendini anlatabilen bir şehir olarak tanıtmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken çok iş var ama bu tür organizasyonlar da uluslararası tanınırlığımızı doğal yollardan artıracak organizasyonlar. Dünyanın çok farklı yerlerinden 3 bin 500 civarında katılımcı bekleniyor. O tarihlerde şehrimizi tanıtacak organizasyonlar da bu etkinliğe eşlik edecek ve İzmir'imizi tanıtmak için önemli bir vesile olacak” ifadelerini kullandı.