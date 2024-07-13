Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un iki yeni varyantı olan FLiRT ve LB.1'in dünya genelinde hızla yayıldığını duyurdu. Özellikle İngiltere ve Yunanistan'da bu varyantlara yakalanan insan sayısında artış gözleniyor.

Yeni Covid-19 Varyantları: FLiRT ve LB.1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un iki yeni varyantı olan FLiRT ve LB.1'in dünya genelinde hızla yayıldığını açıkladı. İngiltere ve Yunanistan'da vakalarda önemli artışlar görülüyor. İngiliz basını, Mayıs ve Haziran aylarında SARS-CoV-2 testi pozitif çıkanların sayısında artış olduğunu bildirirken, ABD'de de pozitiflik oranı yükseliyor.

FLiRT Varyantı Nedir?

FLiRT, Covid-19 varyantlarının genetik kodlarındaki mutasyonların isimleri kullanılarak oluşturulan resmi olmayan bir isimdir. Bu varyant, Omicron varyantının mutasyona uğramış ve baskın hale gelmiş bir versiyonu olarak belirtiliyor. İngiliz Doktor Mariam Malik, FLiRT varyantının sivri proteininde, daha kolay yayılmasını ve bağışıklıktan kaçmasını sağlayabilecek belirli değişiklikler olduğunu söylüyor.

LB.1 Varyantı ve Özellikleri

LB.1 varyantı da yayılmasını kolaylaştıran ve önceki bağışıklıktan korunmayı zayıflatan mutasyonlara sahip. Bu varyantlar, virüsün doğal olarak değişmesi sonucu ortaya çıkıyor. Dr. Malik, enfekte olan insan sayısının artmasıyla virüsün mutasyona uğrama şansının da arttığını belirtiyor.

Belirtiler Neler?

FLiRT ve LB.1 varyantlarının semptomları, önceki Covid-19 suşlarına benzerlik gösteriyor. Yaygın semptomlar arasında inatçı öksürük, boğaz ağrısı, ateş, yorgunluk, tat veya koku kaybı, kas veya vücut ağrıları, nefes darlığı, baş ağrısı ve burun akıntısı bulunuyor. Virüs bulaştıktan yaklaşık 5 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor.

Test ve Tedavi Önerileri

FLiRT ve LB.1 varyantlarıyla enfekte olan kişiler genellikle standart PCR testlerinde pozitif sonuç veriyor. Hızlı antijen testleri de bu varyantları tespit edebiliyor ancak duyarlılıkları değişebiliyor. Belirtiler yaşanması durumunda mutlaka test yaptırılması öneriliyor. Testin pozitif çıkması halinde bol su içilmesi, dinlenme, dışarı çıkılmaması ve reçete edilen ilaçların kullanılması tavsiye ediliyor. Şiddetli semptomlar yaşayan kişilerin bir sağlık merkezine başvurması gerekiyor.

Vaka Artışı ve Önlemler

İngiltere ve Yunanistan'da vaka sayıları artarken, Yunanistan Sağlık Bakanı Yardımcısı yeni varyantın yaklaşık iki hafta önce ortaya çıktığını ve vaka ile hastane yatışlarında artış olduğunu ifade etti. DSÖ, bu yeni varyantların yayılmasını önlemek için dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.