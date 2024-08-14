Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin verilerini derleyen Defence News, Türkiye'den de 5 şirketin yer aldığı listeyi açıkladı. Her yıl dünya genelindeki savunma sanayii şirketlerini verilere dayanarak sıralayan Defence News, bu yıl da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Türk şirketleri zirvede

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT'ın dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiğini duyurdu. Listeye göre, ABD merkezli Lockheed Martin 64,6 milyar dolarlık geliriyle birinci sırada yer alırken, Çin Havacılık Sanayii Kurumu 44,9 milyar dolarla ikinci, RTX 40,6 milyar dolarla üçüncü oldu.

Türk Savunma Sanayii güçleniyor

ASELSAN 42. sırada 2,98 milyar dolar, TUSAŞ 50. sırada 2,2 milyar dolar, ROKETSAN 71. sırada 1,25 milyar dolar, MKE 84. sırada 905 milyon dolar ve ASFAT ise 94. sırada 656 milyon dolarla sıralamaya girdi.

Görgün, Türk savunma sanayisinin, "Dünyaya ve ülkemize güven sunan Türk savunma sanayi, milletimizin gücünün ve bağımsızlığının simgelerinden biri olmaya devam edecek." açıklamasını yaptı. Ayrıca, listeye ilk kez giren MKE’yi kutlayarak, Türk firmalarının hızlı yükselişine dikkat çekti ve hedeflerinin çok daha yükseklere ulaşmak olduğunu belirtti.