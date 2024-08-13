Her yıl 13 Ağustos'ta kutlanan Dünya Solaklar Günü, solak bireylerin benzersizliğini ve toplumsal farklılıklarını vurgulamak için özel olarak belirlenmiş bir gün. Bu özel gün, solak olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını geniş bir kitleye tanıtarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Peki Dünya Solaklar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Solaklar Günü'nün fikri, 1976 yılında Lefthanders International, Inc.'in kurucusu Dean R. Campbell tarafından ortaya atılmıştır. Campbell, solakların azınlık olmalarına rağmen birçok alanda özel yeteneklere sahip olduklarını düşünerek bu günü yaratmıştır.

Solak olmanın zorlukları var mı?

Solak bireyler, toplumda çoğunlukla sağlakların egemen olduğu bir dünyada bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar şunlardır:

Makaslar, kalemtraşlar ve kapılar gibi birçok günlük eşya sağlaklar için tasarlanmıştır, bu da solakların kullanımında güçlük yaşamasına neden olabilir.

Solaklar yazı yazarken farklı kas gruplarını kullanmak zorunda kalabilir, bu da yazılarının okunaklılığını etkileyebilir.

Spor ekipmanları ve müzik aletleri genellikle sağlaklar için tasarlandığından, solaklar bu aktivitelerde ek zorluklar yaşayabilirler.

Geçmişte solaklık bazı negatif anlamlarla ilişkilendirilmiş olabilir, bu da bazı solakların özgüven eksikliği yaşamasına neden olmuştur.

Solak olmanın avantajları neler?

Solak olmanın bazı avantajları da bulunmaktadır.

İşte o avantajlar...

Solakların sağ beyinlerinin daha aktif olduğu düşünülür, bu da onlara daha yaratıcı düşünme avantajı sağlayabilir.

Tenis ve boks gibi sporlarda solak olmak, rakipler için daha zorlu olabilir.

Solaklar dünyayı farklı bir açıdan görebilir ve bu da problem çözme yeteneklerini artırabilir.

Uzmandan 'Solaklık hastalık değil' vurgusu

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, solaklığın beyin gelişimindeki farklılıklarla ilgili olduğunu belirtti. Metin, solaklığın bir hastalık değil, beynin farklı gelişiminden kaynaklanan doğal bir durum olduğunu vurguladı. Solakların beyinlerinin dil merkezi genellikle sağ beyindedir, sağlaklarda ise sol beyindedir.

Çocuklara baskı yapılmamalı

Solak çocuklara sağ ellerini kullanmaları yönünde yapılan baskıları değerlendiren Doç. Dr. Barış Metin, “Gelişim sürecinde çocuğun 2-3 yaş arasında bir elini diğerine göre daha fazla tercih etmeye başladığı gözlenir. Bu tercih yaşla birlikte artar ve ilkokul çağında tam olarak oturur. Bu süreçte çocuğun el tercihine müdahale etmemek gerekir. Solak bir çocuk sürekli sağ elini kullanmaya zorlanırsa kendisini başarısız hissedebilir. Bu durum da çeşitli psikolojik rahatsızlıkları doğurabilir. Herhangi bir baskı veya yönlendirme yapmadan çocuğun doğal gelişimini desteklemek gereklidir. Solaklık normal bir durumdur, kesinlikle bir hastalık değildir” açıklamasında bulundu.

Peki ya herkesin bildiği ünlülerden kimler solak?

Sanat ve bilim dünyasından:

Albert Einstein: İzafiyet Teorisini geliştiren bu dahinin solak olduğu bilinmektedir.

İzafiyet Teorisini geliştiren bu dahinin solak olduğu bilinmektedir. Leonardo da Vinci: Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından ve bilim insanlarından biri olan da Vinci de solaklardandır.

Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından ve bilim insanlarından biri olan da Vinci de solaklardandır. Michelangelo: Bir diğer Rönesans dehası Michelangelo da sol elini kullanmayı tercih ederdi.

Bir diğer Rönesans dehası Michelangelo da sol elini kullanmayı tercih ederdi. Pablo Picasso: Modern sanatın en önemli isimlerinden olan Picasso da solaklar arasındadır.

Modern sanatın en önemli isimlerinden olan Picasso da solaklar arasındadır. Isaac Newton: Klasik fiziğin temelini atan Newton da sol elini kullanır.

Klasik fiziğin temelini atan Newton da sol elini kullanır. Benjamin Franklin: Mucit, yazar ve politikacı olan Franklin de solaklar arasındadır.

Eğlence dünyasından:

Marilyn Monroe: Hollywood'un efsanevi oyuncularından biri olan Monroe da solaklardandır.

Hollywood'un efsanevi oyuncularından biri olan Monroe da solaklardandır. Julia Roberts: Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Julia Roberts da sol elini kullanır.

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Julia Roberts da sol elini kullanır. Tom Cruise: Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cruise da solaklar arasındadır.

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Cruise da solaklar arasındadır. Angelina Jolie: Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Jolie de sol elini tercih eder.

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Jolie de sol elini tercih eder. Jim Carrey: Komedi dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Carrey de solaklar arasındadır.

Spor dünyasından:

Muhammad Ali: Boks tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Ali, sol yumruğuyla meşhurdur.

Boks tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Ali, sol yumruğuyla meşhurdur. Rafael Nadal: Tenis dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Nadal da solak bir sporcudur.

Tenis dünyasının en başarılı oyuncularından biri olan Nadal da solak bir sporcudur. Pete Sampras: Tenis tarihinde önemli bir yere sahip olan Sampras da solaklardandır.

Siyaset dünyasından:

Barack Obama: ABD'nin ilk Afrika kökenli başkanı olan Obama da sol elini kullanır.

ABD'nin ilk Afrika kökenli başkanı olan Obama da sol elini kullanır. Bill Clinton: ABD'nin 42. başkanı olan Clinton da solaklar arasındadır.

Müzik dünyasından:

Paul McCartney: The Beatles grubunun üyesi olan McCartney, sollak bir bas gitaristtir.

The Beatles grubunun üyesi olan McCartney, sollak bir bas gitaristtir. Phil Collins: Ünlü müzisyen ve şarkıcı Collins de solaklardandır.