Uzmanlara göre, bu aşırı sıcaklıkların ardındaki en büyük etken "iklim değişikliği."

Son yıllarda dünya genelinde artan sıcaklıklar, iklim değişikliğinin korkutucu yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığını belirterek, bu aşırı sıcaklıkların arkasındaki en büyük itici gücün iklim değişikliği olduğunu vurguladı. Avrupa başta olmak üzere birçok bölge, tarihin en sıcak yazlarından birini yaşıyor.

İklim değişikliği ve aşırı sıcaklıklar

WMO Sözcüsü Clare Nullis, yaptığı açıklamada, 1991-2020 yılları arasındaki sıcaklık verilerini baz alarak yapılan ölçümlerin, son dönemde kaydedilen sıcaklıkların bu ortalamaların çok üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Nullis, "İklim değişikliği, mevcut aşırı sıcaklıkların arkasındaki en büyük etken. Özellikle bu yaz, birçok rekorun kırıldığına tanık olduk" dedi. Nullis ayrıca, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde son 30 yılın en sıcak Temmuz ayının yaşandığını belirterek, bu sıcaklıkların iklim değişikliğinin etkilerini daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

Avrupa'da sıcaklık rekorları kırılıyor

Avrupa, son dönemde aşırı sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle Akdeniz ve Balkanlar gibi bölgelerde uzun süreli sıcak hava dalgaları etkili oldu. Sicilya'da 11 Ağustos 2021'de ölçülen 48,8 santigrat derece, Avrupa'nın kaydedilen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Fransa, Belçika, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde de aşırı sıcaklar nedeniyle çeşitli bölgelerde turuncu alarm verildi.

Belçika ve Fransa'da sıcaklık alarmları

Belçika'da sıcak hava dalgası nedeniyle 12-13 Ağustos tarihlerinde ülkenin büyük bir bölümünde "turuncu alarm" verilirken, bazı bölgelerde "sarı alarm" uyarıları yapıldı. Fransa'da ise 45 vilayette "turuncu alarm" ilan edildi. Ülkede sıcaklıkların 36-38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İngiltere ve İsviçre'de tarihi sıcaklıklar

İngiltere'de 12 Ağustos, yılın en sıcak günü olarak kaydedildi. Cambridge'de 34,8 dereceye ulaşan sıcaklık, 13 Ağustos 2022'den bu yana ölçülen en yüksek değer oldu. İsviçre'de ise 12 Ağustos'ta Cenevre'de 33, Zürih'te 34 dereceye ulaşan sıcaklıklarla rekorlar kırıldı. Ancak gece saatlerinde yaşanan sağanak yağışlar, bir nebze olsun serinlik getirdi.