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AA kıdemli foto muhabiri Emin Sansar ise MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu yansıtan fotoğrafıyla "Futbol" kategorisinde özel liyakat ödülüne layık görüldü.

AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda çektiği fotoğrafla "Kış Sporları" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın en prestijli spor fotoğrafı yarışmaları arasında kabul edilen organizasyona 83 ülkeden 1400'ün üzerinde başvuru yapıldı.

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