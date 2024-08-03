Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı duyuruda, ADASTEC’in geliştirdiği sürücüsüz otobüslerin dünya çapında bir ilke imza attığını belirtti. Bu teknolojinin, Türk mühendisler tarafından oluşturulan ve Bakanlık tarafından desteklenen ADASTEC projeleriyle hayata geçtiğini vurguladı.

Amerika’da ilk seviye-4 otonom otobüs

Bilişim Vadisi’ndeki Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark’ındaki Ar-Ge Merkezi ile ADASTEC, Amerika’da ilk Seviye-4 otonom otobüsü hizmete sundu. Bu otobüsler, sürücüsüz sürüş deneyimini bir adım ileriye taşıyor.

Avrupa’da da ilgi görüyor

ADASTEC, Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom ve elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde kullanıma sundu. Almanya, Hollanda ve İsviçre’de kazandığı projelerle ilgili olarak da yakın zamanda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.