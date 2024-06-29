Üniversiteleri ve akademik kurumları inceleyen ve onların dünya üzerindeki sıralamalarını yapan araştırma kurumlarından QS 2025, “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nı açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) 13. kez listenin başını çekerken, onu İngiltere'den Imperial College London ile Oxford Üniversitesi izledi.

Harvard Üniversitesi 96.8 puanla bu yıl da dördüncü sırada yer aldı. Cambridge Üniversitesi, listeye 96.7 puanla beşinci sıradan girdi.

Listede Türkiye'den beş üniversite var

2024’te ilk 500 üniversite listesine Türkiye’den ise beş üniversite girdi. ODTÜ 285., İstanbul Teknik Üniversitesi 326., Koç Üniversitesi 401., Boğaziçi Üniversitesi 418. ve Bilkent Üniversitesi 477. sırada yer aldı.

"QS 2025, Dünya Üniversiteleri Sıralaması"nda hangi ölçütler yer alıyor?

Sıralamada kullanılan ölçütler arasında akademik itibar ve işveren itibarı, öğretim üyesi-öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, uluslararası öğretim üyesi oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam sonuçları ve sürdürülebilirlik yer aldı.