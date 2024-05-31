İsveç'in güneyindeki Scania ilçesinde ortaya çıkan bir vakayla başlayan, Ebola benzeri kanamalara yol açabilen bir virüs, tarla farelerinden insanlara bulaşma riski taşıyor. Bu virüs, 'tarla faresi ateşi' olarak biliniyor ve özellikle Birleşik Krallık'ta yayılma tehdidi oluşturuyor. 2018'de İsveç'te görülen Puumala virüsü salgınından sonra, şimdi de tarla faresi ateşi vakaları alarm veriyor.

Virüsün yayılma potansiyeli

İsveç'teki ilk vakanın, tipik yayılma alanından 300 mil uzakta görülmesi, virüsün yayılma potansiyelini gösteriyor. Bu vakalarda, ateş, genel halsizlik, burun kanaması ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi semptomlar görüldü. Ancak, hastaların iyileşmesine rağmen, virüsün daha geniş bir alanda yayılma riski üzerinde endişeler artıyor.

Bilim insanlarının değerlendirmesi

Uppsala Üniversitesi'nden bilim insanları, tarla farelerinden alınan örneklerde hantavirüs genlerine rastladı. Bu virüsler, farelerde bulunur ve insanlarda böbrek sendromlu hemorajik ateş (HFRS) veya hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) gibi hastalıklara yol açabilir. Araştırma, virüsün farklı coğrafi bölgelerden kaynaklandığını gösteriyor ve bu da virüsün potansiyel yayılma hızını artırıyor.