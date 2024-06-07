BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu özel gece, Bocelli’nin hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kariyeri boyunca klasik aryalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız operaya imza atan Bocelli, konserinde en sevilen eserlerinin yanı sıra albümlerindeki unutulmaz parçaları da seslendirecek. Hollywood Walk of Fame'de yıldızı bulunan ve beş kez Grammy, altı kez Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen sanatçı, dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satışıyla büyük bir başarıya imza attı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Celine Dion ve Sarah Brightman gibi isimlerle yaptığı düetlerle de tanınan Bocelli, İstanbul konserinde de büyüleyici performansıyla sahne alacak. Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda organize ediliyor.