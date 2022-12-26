11 yıldır iç savaşta olan Suriye'den gelen görüntüler dikkat çekti. Ülkede Noel kutlamaları yaşanırken, sokakların süslendiği görüldü.

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar dolup taştı.

Sosyal medyada gündem olan o anlarda sokakların son derece süslü olması ve noel baba kıyafetli bando takımının sokaklarda gösteri düzenlediği görüldü.

Görüntülerin gündem olması üzerine sosyal medyada Türk kullanıcılar o anlara tepki gösterdi. Bir kullanıcının görüntüleri tiye alarak "Taksim mi burası? demesi ise dikkat çekti.