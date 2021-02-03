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12 yaşındaki çocuk lego rekoru kırdı

ABD’de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı. Haste bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

12 yaşındaki çocuk lego rekoru kırdı
03 Şubat 2021 Çarşamba 16:19

ABD'nin Kentucky kentindeki Louisville'de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, binlerce parçaya ayrılmış LEGO Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek, bir rekora imza attı.Haste, 94 parçalık setle Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı’nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.


"BAŞARABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haste, " Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #lego
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