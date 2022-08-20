GÖZTEPE'DE TARİHİ DEVİR
GÖZTEPE'DE TARİHİ DEVİR
0
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
0
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
0
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
0

13 ay koronavirüs tedavisi görmüştü! Yeniden hastaneye döndü!

13 ay koronavirüs tedavisi görmüştü! Yeniden hastaneye döndü!
20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:36

İngiltere’de ünlü sabah programı sunucusu Kate Garraway’in kocası Derek Draper (54), ülkenin en uzun Kovid geçiren hastası olarak kayıtlara geçmişti. Kovid sebebiyle 13 ay hastanede kalan ve Nisan 2021'den itibaren ara ara hastaneye dönen Draper, böbreklerinde gelişen ciddi problem sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

‘Günaydın Britanya’ programının ünlü sunucusu Kate Garraway’in kocası politik danışman Derek Draper, Mart 2020 tarihinde Kovid-19 olarak 13 ay boyunca hastanede yattı. Draper Nisan 2021'de hastaneden taburcu edildi ve o süreden itibaren zaman zaman hastaneye geri döndü. İngiltere’de en uzun Kovid-19 geçiren hasta olarak kayıtlara geçen Draper’ın Perşembe günü tekrar hastaneye kaldırıldığı ve böbreklerinden ameliyat edildiği belirtildi. 

Eşine bakmak için sabah programından bir süre ayrılan Garraway (55), yakın zamanda programa dönmüş ve ayrıca eşinin Kovid-19 sürecini kapsayan bir belgeselde yer alarak yaşadıklarını anlatmıştı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #kovid #en uzun kovid geçiren #kate garraway
Önceki Haber
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Sonraki Haber
Özdağ: Mülteci sayısı 13 milyon, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise 1 milyondan fazla
Bir köpeğe maymun çiçeği bulaştı!
Bir köpeğe maymun çiçeği bulaştı!
0
Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!
Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!
0
Savaş var denilen Suriye'den festival görüntüleri geldi
Savaş var denilen Suriye'den festival görüntüleri geldi
0
9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!
9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!
0
Fenomen deniz aygırını öldürdüler!
Fenomen deniz aygırını öldürdüler!
0
Kilisede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
Kilisede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.