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14 KADINLA BİRDEN EVLENDİ!
14 KADINLA BİRDEN EVLENDİ!
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13 kadını kandırdı, 14'üncü de kendini ele verdi!

Hindistan'da bir adam ülkenin farklı eyaletinde 14 kadınla evlendi ve onları dolandırdı. Kadınların kendini ilk eş sandığı öğrenilirken, şikayet üzerine harekete geçen polisler 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain'in oyununu bozdu

13 kadını kandırdı, 14'üncü de kendini ele verdi!
16 Şubat 2022 Çarşamba 10:07

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Hindistan oldu. 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain, 7 farklı şehirde 14 kadınla dünyaevine girdikten sonra düğün paralarını alarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine harekete geçen polisler, dolandırıcı Bibhu Prakash Swain'in tezgahını çökertti.

Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi. Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı. Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.

14. EŞİ ŞİKAYET ETMİŞ

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi. Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya mühendis olarak tanıttığını ekledi.

Etiketler; #hindistan #evlilik #evlilik dolandırıcılığı
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