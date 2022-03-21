133 kişiyi taşıyan uçak düştü! İşte o anlar...

Çin’de, Çin Doğu Havayolları’na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Çin medyasından Global Times’ın haberine göre 133 kişiyi taşıyan Boeing tipi yolcu uçağı, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde düştü. Kazada can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada uçağın düştüğü bölgeden olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR



Global Times’ın haberinde, MU 5735 kuyruk numaralı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Çin medyası, 133 olan yolcu sayısını 132 olarak güncelledi. Uçağın ülkenin Kunming kentinde bulunan Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı ve ülkenin Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentine sefer yaptığı belirtildi.

Çin Doğu Havayolları’na ait uçağın Haziran 2015’te servise başladığı ve 6 yıldan fazladır kullanıldığı aktarıldı.