DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
0
133 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ!
133 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ!
0
ASANSÖRDE PİTBULL DEHŞETİ!
ASANSÖRDE PİTBULL DEHŞETİ!
0
SEMİHA YANKI'YA CEZA!
SEMİHA YANKI'YA CEZA!
0

133 kişiyi taşıyan uçak düştü! İşte o anlar...

Çin’de, Çin Doğu Havayolları’na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

21 Mart 2022 Pazartesi 11:52

Çin medyasından Global Times’ın haberine göre 133 kişiyi taşıyan Boeing tipi yolcu uçağı, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde düştü. Kazada can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada uçağın düştüğü bölgeden olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR


Global Times’ın haberinde, MU 5735 kuyruk numaralı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Çin medyası, 133 olan yolcu sayısını 132 olarak güncelledi. Uçağın ülkenin Kunming kentinde bulunan Kunming Changshui Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı ve ülkenin Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentine sefer yaptığı belirtildi.

Çin Doğu Havayolları’na ait uçağın Haziran 2015’te servise başladığı ve 6 yıldan fazladır kullanıldığı aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çin #uçak #uçak düştü
Önceki Haber
Düğünden bir gün sonra damadı öldürdü!
Sonraki Haber
İzmir'de terör operasyonu: Gözaltılar var!
Ukrayna'dan inanılmaz işkence görüntüleri!
Ukrayna'dan inanılmaz işkence görüntüleri!
0
Asansörde pitbull dehşeti!
Asansörde pitbull dehşeti!
0
Kimsesiz olan 71 bebek, savaştan böyle kurtarıldı
Kimsesiz olan 71 bebek, savaştan böyle kurtarıldı
0
Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte ölen Rus asker sayısı!
Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte ölen Rus asker sayısı!
0
Zelenskiy konuştu: Rusya'nın tek şansı müzakere!
Zelenskiy konuştu: Rusya'nın tek şansı müzakere!
0
Yok artık! Kadının cinsel organından bardak çıktı!
Yok artık! Kadının cinsel organından bardak çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.