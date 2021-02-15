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15 yaşında girdiği cezaevinden 83 yaşında çıktı

ABD’de 15 yaşında cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı

15 yaşında girdiği cezaevinden 83 yaşında çıktı
15 Şubat 2021 Pazartesi 14:22

Joseph Ligon, 1953'te Philadelphia'da bir grup sarhoş gençle birlikte bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ligon mahkemede suçlu olmadığını söylemişti.

Ligon’un 2006'dan beri avukatı olan Bradley Bridge, federal mahkemeye giderek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Bridge, "Anayasa, bir çocuğa dayatılan hem minimum hem de maksimum hükümler olmak üzere tüm hapis sürelerini bireyselleştirilmesini gerektiriyor” dedi. Philadelphia Bölge Savcılığı, Bridge'in önergesini Kasım 2020’de kabul etti ve Ligon'un 90 gün içinde yeniden yargılanmasını veya serbest bırakılmasını emretti. Ligon, serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #hapis cezası
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