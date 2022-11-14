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18 yıl havaalanında yaşayan adam öldü!

18 yıl havalimanında yaşayan ve bu hayatı ile de Terminal filmine ilham veren İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri, Fransa'daki bir havalimanında yaşamını yitirdi

18 yıl havaalanında yaşayan adam öldü!
14 Kasım 2022 Pazartesi 10:47

Yönetmen Steven Spielberg'in "Terminal" filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda hayatını kaybetti.

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde 13 Kasım'da saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

Etiketler; #terminal #havaalanında yaşayan adam #ölüm #haber
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