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2 yaşındaki oğlunu sattı!

Çin’de Se adlı bir baba, boşandığı eşiyle arasındaki tartışmaya nokta koymak için, 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı

2 yaşındaki oğlunu sattı!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:14

Çin'de film senaryolarını aratmayan bir olay ortaya çıktı. Yerel medyanın haberine göre, ülkenin Zhejiang eyaletinde Se adındaki bir babanın boşanmış eşinden olan 2 yaşındaki oğlunu para karşılığı sattığı belirtildi. Boşanmanın ardından oğlunun velayetini alan babanın, eski eşiyle sürekli tartıştığı ve hayatını kolaylaştırmak için oğlunu satmaya karar verdiği ifade edildi. Çocuğun, 158 bin yuana (202 bin Türk Lirası) çocuksuz bir çifte satıldığı açıklandı. Anne, çocuğun kayıp olduğunu polise bildirmesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çin #çocuğunu sattı #oğlunu sattı
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