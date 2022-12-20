EN SICAK YIL GELİYOR!
EN SICAK YIL GELİYOR!
0
YENİ YILDAN BEKLENTİMİZ...
YENİ YILDAN BEKLENTİMİZ...
0
AYLAR SONRA SAHNEYE ÇIKTI!
AYLAR SONRA SAHNEYE ÇIKTI!
0
PROTEZ TIRNAĞA DİKKAT!
PROTEZ TIRNAĞA DİKKAT!
0

2023 yılı en sıcak yıllardan biri olabilir!

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin 2023 yılı tahminlerine göre gelecek yılın, Dünya'nın en sıcak yıllarından biri olacağı öngörüldü. Sıcaklığın ortalama 1.20 °C artacağı belirtildi

2023 yılı en sıcak yıllardan biri olabilir!
20 Aralık 2022 Salı 14:31

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023 yılına dair yaptığı küresel sıcaklık tahmini raporunu bugün açıklayarak sanayi öncesi dönemden (1850-1900) itibaren ölçülen sıcaklığın, 1.20 °C artarak 2023 yılının en sıcak yıl olacağını öngördü. Raporda Dünya’nın son 3 yılda La Nina’nın etkisinde kaldığı ve bu durumun Dünya’yı soğuttuğu ifade edilerek 2023 yılında La Nina’nın sona ermesinin beklendiği vurgulandı. La Nina’nın sona ermesiyle Dünya’nın ısınacağı öngörüldü.    

2023 yılı küresel sıcaklık tahmini raporunda en sıcak yılların 2014’te başladığı ve o zamandan beridir küresel sıcaklığın ortalama 1.0 °C arttığının altı çizildi. Her yıl başında yapılan tahminlerle gerçekleşen küresel sıcaklıkların karşılaştırmasına göre, 2020’de 1.19 °C artış tahminin 1.27 °C olarak gözlemlendiği, 2021 yılında 1.11 °C artış tahminin 1.11 °C olarak gözlemlendiği ve 2022 yılındaki 1.09 °C tahminin ise 1.16 °C olarak gözlemlendiği belirtildi. Bu yılki yahmin raporunda geniş çaplı volkanik patlamaların göz önüne alınmadığı ifade edilerek bu tip volkan patlamalarının Dünya'yı geçici olarak soğuttuğu vurgulandı.

GENİŞ ÇAPLI VOLKAN PATLAMALARI DÜNYAYI NASIL SOĞUTUYOR?

Büyük volkanların patlamasıyla kükürt dioksit, stratosfere hareket eder ve sülfürik asit aerosolleri oluşturmak için suyla birleşir. Sülfürik asit stratosferde gelen güneş radyasyonunu yansıtan ve Dünya yüzeyinin soğumasına neden olan küçük damlacıklardan meydana gelen bir pus oluşturur.

LA NİNA KIŞI NE DEMEKTİR?

La Nina, orta ve doğu-orta ekvatoral Pasifik'teki okyanus yüzey sıcaklıklarının periyodik olarak soğumasını ifade eder. Güçlü rüzgarlar, okyanusun yüzeyindeki ılık suyu Güney Amerika'dan Endonezya'ya doğru taşır. Ilık su hareket ederken, derinlerden gelen soğuk su Güney Amerika kıyılarına yakın bir yerde yüzeye çıkar ve soğutucu görevi görür. Tipik olarak, La Nina olayları her 3 ila 5 yılda bir meydana gelir, ancak ara sıra birbirini izleyen yıllarda meydana gelebilir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #dünya #sıcaklık
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında sert sözler: İmamoğlu size büyük lokmadır, boğarız sizi!
Sonraki Haber
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
Savaş gemisi battı! Kayıp askerler var!
Savaş gemisi battı! Kayıp askerler var!
0
Elon Musk Twitter kullanıcılarına sordu: İstifa edeyim mi?
Elon Musk Twitter kullanıcılarına sordu: İstifa edeyim mi?
0
Fransa'da yangın felaketi: 10 kişi öldü
Fransa'da yangın felaketi: 10 kişi öldü
0
Uçakta doğum yapınca hamile olduğunu öğrendi
Uçakta doğum yapınca hamile olduğunu öğrendi
0
Buz kaplı gölde oynayan çocukların acı sonu! Buz kırılınca 3 çocuk öldü!
Buz kaplı gölde oynayan çocukların acı sonu! Buz kırılınca 3 çocuk öldü!
0
İngiltere bu olayı konuşuyor! Morgdaki cesetlere tecavüz etti!
İngiltere bu olayı konuşuyor! Morgdaki cesetlere tecavüz etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.