DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
DİKKAT ÇEKEN ESTETİK VİDEOSU!
0
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
İZMİR'İN MEŞHUR TATLISI!
0
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
YILDIRIM DÜŞTÜ 20 KİŞİ ÖLDÜ
0
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
ÜNLÜ ŞARKICIDAN KÖTÜ HABER!
0
banner776

"2045 yılından geldim" dedi, gösterdiği fotoğraf tartışma yarattı!

2045 yılından geldiğini iddia ederek çektiği fotoğrafı dünyaya gösteren şahıs, geçtiğimiz yıllarda büyük gündem yaratmıştı. Bu şahsın o dönem çektiği videoyla ilgili ortaya atılan yeni iddialar ürküttü. Buna göre şahsın gösterdiği fotoğrafta bir zaman makinesi de olduğu ve bu zaman makinesinin 2028 yılında tüm dünyaya tanıtılacağı öne sürüldü

"2045 yılından geldim" dedi, gösterdiği fotoğraf tartışma yarattı!
27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:34

Sosyal medyada son dönemde "Zaman yolculuğu" akımı başladı. Gelecekten geldiğini iddia eden şahıslar, gerek takipçi gerekse de ilgi toplamak adına çeşitli iddialar ortaya atıyor. Daha önce çektiği videoyu paylaşan ve bu videoda kanıt olarak da bir fotoğraf gösteren kişinin videosundaki bir detayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Daha önce ortaya çıkan videodaki kişi, 2045 yılından geldiğini söyleyerek bir takım iddialar bulunuyordu. Zaman yolcusu, geldiği yılda yapay zekanın küresel hükümeti yönettiğini ve gelecekte devletler diye bir kavramın olmayacağını söylemişti. Kimliğini açıklamayan zaman yolcusu, zaman makinesinin uzaylı teknolojisi sayesinde geliştirildiğini ve kamuoyundan gizlendiğini ileri sürmüştü.

FOTOĞRAFTAKİNİN ZAMAN MAKİNESİ OLDUĞU İDDİASI

Zaman yolcusunun yıllar önce gösterdiği bu fotoğrafla ilgili ise yeni iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları, zaman yolcusunun kanıt olarak gösterdiği fotoğrafların arasında bir de zaman makinesi olduğunu ve bu makinenin 2028 yılında tüm dünyaya tanıtılacağını ileri sürdü. Videodaki şahıs da zaman makinesinin tanıtılma tarihine ilişkin 2028 yılını işaret ediyor. Hatta zaman makinesinin bir uzaylı teknolojisi olduğu ancak şu anda insanlıktan saklandığı öne sürülüyor. Bir Instagram hesabının da geçtiğimiz günlerde "Her yerdeler" notuyla paylaştığı uzaylı videosu, çok sayıda etkileşim aldı.

İddiaları dinleyen çok sayıda kişi, zaman yolcusunun anlattıklarından yeterince ikna olmadı ve 23 yıl içinde bu denli devrimsel değişikliklerin olamayacağı yorumunda bulundu.

Etiketler; #gelecek #zaman makinesi #2045 yılı
Önceki Haber
Yine acı haber! 2 asker şehit oldu!
Sonraki Haber
TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak
Yıldırım düştü 20 kişi öldü!
Yıldırım düştü 20 kişi öldü!
0
Zelenski açıkladı: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Zelenski açıkladı: 40 bine yakın Rus askeri öldürüldü
0
Baba Vanga'nın iki kehaneti gerçek oldu!
Baba Vanga'nın iki kehaneti gerçek oldu!
0
Işığı gören uzaylı saldırısı sandı ama...
Işığı gören uzaylı saldırısı sandı ama...
0
Havuz partisi faciaya döndü!
Havuz partisi faciaya döndü!
0
"Yaşayen en çekici kadın" belli oldu
"Yaşayen en çekici kadın" belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.