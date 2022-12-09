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3 gündür kayıp olan şarkıcının cesedi varilde bulundu

Guatemala'da 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi, terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu. Genç şarkıcının öldürülmeden önce ağır şiddete maruz kaldığı öğrenildi

3 gündür kayıp olan şarkıcının cesedi varilde bulundu
09 Aralık 2022 Cuma 11:51

Guatemala'da yaşanan cinayet ülkede deprem etkisi yarattı. Ülkede 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu.

Görgü tanıkları Nesly'nin cansız bedeninin ağır şiddete maruz kaldığını belirtti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösteriliyor. 2018 yılında hazırlanan verilere göre ülkedeki cinayet oranı 22.50. Veriler, Guatemala'da 2018 yılında 3 bin 881 kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu.

Etiketler; #ölüm #varil #dünya
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