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3 milyon dolar kazandığını böyle öğrendi!

ABD'de bir kadın kendisine gelen başka bir maili ararken spam maillerinin arasında bulunan bir maille 3 milyon dolar kazandığını öğrendi

3 milyon dolar kazandığını böyle öğrendi!
25 Ocak 2022 Salı 12:04

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Laura Spears (55), kendisine gelen başka bir e-maili ararken spam (gereksiz) klasörüne girdiğinde 31 Aralık 2021’de aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi.

Michigan eyaletinin Oakland İlçesi’nde yaşayan Spears, Michigan Lottery’e yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada piyango reklamlarını görünce bilet satın aldım. Birkaç gün sonra birisinden beklediğim maili hesabımda ararken spam klasöründe piyango mailini gördüm. Okuduğuma inanamadım ve piyangonun resmi sitesinden hesabıma giriş yaptım ve gerçekten de 3 milyon dolar kazandığımı fark ettim” dedi.

Michigan Lottery’den yapılan açıklamada, Spears’ın kazandığı parayla erken emekli olacağını ve ailesi için harcayacağı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #spam #ödül #piyango kazandı
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